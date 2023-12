Lazio, cercasi il sostegno dell’Olimpico: sorprende la media in casa

La Lazio è alla ricerca del sostegno dei propri tifosi, fa riflettere il dato sulla media punti dei capitoli allo Stadio Olimpico

Ci siamo, ultimi giorni di (relativa) pausa natalizia e poi anche la Lazio sarà pronta a dare il via al tour de force che la porterà fino all’inizio del 2024. Tra Campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e poi successivamente Champions League i biancocelesti andranno a disputare un match pressoché ogni 3 giorni.

Guardando il calendario si può notare in particolar modo come ben 3 delle prossime 4 gare dei ragazzi di Maurizio Sarri andranno in scena tra le mura dello Stadio Olimpico. Un’ occasione per incrementare la statistica sulla media punti sul terreno “amico”. Sono infatti 1,75 i punti per partita conquistati nella Capitale, un numero certamente rivedibile se si considera la portata dell’Olimpico e che posiziona i biancocelesti appena al decimo posto in questa particolare classifica.