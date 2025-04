Lazio, l’Olimpico sta diventando un problema da risolvere in campionato: i numeri che inchiodano i biancocelesti

Lazio, alla vigilia della partita contro gli emiliani l’Olimpico inizia a essere un fattore da non trascurare e risolvere per i biancocelesti

Domani sera contro il Parma per la Lazio sarà fondamentale non solo per la zona Champions ma anche per un altro dato fondamentale, ossia risolvere il problema Olimpico che sta diventando un vero ostacolo per le aquile.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio ha vinto solo una delle ultime nove partite casalinghe, quella del 9 febbraio contro il Monza ultimo in classifica, totalizzando nelle altre otto ben sei pareggi e due sconfitte.

Il quotidiano spiega che gli unici sucessi di questi ultimi mesi sono con il Napoli in Coppa Italia, la Real Sociedad e Bodo Glimt in Europa League. Bisogna assolutamente invertire la rotta per non superare il record negativo del 1990-91