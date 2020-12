Lazio, Olimpico da fortino…a maledizione

La Lazio non sa più vincere all’Olimpico. Il fattore campo non aiuta i biancocelesti: 3 sconfitte e 3 pareggi tra le mura casalinghe

Altro KO casalingo. Le mura ‘amiche’ dell’Olimpico sono diventate una maledizione per la Lazio. Nella passata stagione, la spinta dei tifosi biancocelesti è stata fondamentale per arrivare a toccare i vertici della classifica: «Avendo dei ragazzi abbastanza umorali sentiamo molto l’assenza del pubblico. Prima del lockdown, avevamo creato una sinergia», ha dichiarato ieri Inzaghi.

In questo campionato, però, il fattore campo non sembra valere: su 9 gare, sono 3 le sconfitte rimediate tra Serie A e Champions League e 3 i pareggi. Per risalire all’ultima vittoria, come ricorda Il Messaggero, serve ritornare al 24 ottobre quando la Lazio ha battuto il Bologna per 2-1.