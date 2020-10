Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, oggi la Lazio effettuerà un nuovo giro di tamponi.

Oggi a Formello ci sarà un nuovo giro di tamponi. Dopo la comunicazione da parte dell’Inter del suo sesto contagiato, Ashley Young, sale ovviamente in casa Lazio l’attenzione per i risultati dei test, essendo i nerazzurri l’ultima squadra affrontata dai biancocelesti in campionato. Cosi riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.