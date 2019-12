Lazio, Oddi: «Temo la Juve, non sbaglia mai due gare di fila»

Lazio, il pensiero dell’ex biancoceleste Oddi in vista della gara tra i biancocelesti e la Juventus di mister Sarri

Attenzione a sottovalutare la Juventus. Questo il pensiero dell’ex biancoceleste Giancarlo Oddi che ha espresso il suo pensiero ai microfoni di Radiosei in vista della gara di sabato. Ecco le sue parole.

«La Juventus non viene da un gran momento e da una partitaccia col Sassuolo, mentre la Lazio è la squadra più in forma del campionato. Temo particolarmente la partita, perché di solito queste squadre non sbagliano due partite di fila. Detto che per me i bianconeri questa stagione non vinceranno il campionato, restano una squadra con troppa qualità, in grado di vincere le partite da soli. Certo, le assenze di Chiellini e Douglas Costa hanno il loro peso».