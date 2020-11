Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Lazio

Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio, è intervenuto come opinionista ai microfoni di Radiosei: «Immobile non gioca da due settimane, deve ritrovare un po’ di forma. Andando in panchina può essere messo a partita in corso. Due settimane non sono poche, rimanere inattivo si sente. Caicedo in campo per voglia di rivalsa? Gli scaramantici lo lascerebbero in panchina, credo che invece se sta bene può giocare 90′.»