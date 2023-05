Lazio, occhio alla squalifica: tre giocatori rischiano di saltare l’Empoli

Lazio, a pochi giorni dalla partita contro la Cremonese Sarri deve fare i conti con le possibili squalifiche

Archiviata la vittoria contro l’Udinese, la Lazio domenica torna in campo per sfidare l’ormai retrocessa Cremonese e chiudere al meglio la stagione in casa. Sarri in vista della partita contro i lombardi deve fare i conti con le squalifiche e sono ben tre a rischio, si tratta di Milinkovic, Luis Alberto e Cancellieri.