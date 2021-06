Lazio, occhio a Gollini. La Roma si inserisce nella corsa al portiere

La Roma a caccia di un portiere viste le difficoltà per Rui Patricio. Pronto l’assalto a Gollini che interessa anche alla Lazio

Una delle prime necessità fatte presenti da José Mourinho quando è arrivato alla Roma, è stata quella di avere un portiere affidabile e con una certa esperienza. Le preferenze sono ricadute su Rui Patricio, con cui c’è già l’accordo, ma la trattativa si è complicata per le richieste del Wolverhampton. I giallorossi offrono 7 milioni, gli inglesi ne chiedono 12 con Pinto non convinto di arrivare a tanto soprattutto per l’età del portoghese.

E così, come riportato da Il Messaggero, sarebbe balzato in pole position Pierluigi Gollini. Il portiere è in rotta con Gasperini, ha una valutazione intorno ai 20 milioni ma l’Atalanta sarebbe disposto ad andare incontro agli acquirenti. L’estremo difensore della Dea è seguito anche dalla Lazio.