Lazio, quale OBIETTIVO? Colomba: «Deve ambire a QUELLA POSIZIONE»

Lazio, le parole di Colomba sugli obiettivi: «Basta una vittoria e si balza sopra a coloro che sono davanti, quindi non è assolutamente un allarme»

A quali obiettivi deve puntare la Lazio in questa stagione? Di seguito la risposta di Franco Colomba in esclusiva a Lazionews24.com.

I 7 punti in classifica conquistati dai biancocelesti rallentano le ambizioni della squadra? Che ruolo potrà avere la Lazio in questo campionato ragionando anche su queste prime partite?

«Il ruolo che deve avere la Lazio è quello di ambire ad una posizione europea ,poi durante la stagione, in base a come si evolve il campionato, si capirà meglio a quale coppa potrà puntare la squadra biancoceleste, ma alla zona europea ci deve arrivare. Il campionato non ha ancora delineato assolutamente nulla, ma la cosa importante è non essere staccati di un po’ di punti dal proprio obiettivo stabilito, anche se avere pure in settimana le coppe potrà incidere sul rendimento poi nella partita del weekend successivo. I 7 punti della Lazio? Basta una vittoria e si balza sopra a coloro che sono davanti, quindi non è assolutamente un allarme».

