Lazio, obiettivo secondo posto: ecco quanto conta la partita di domenica per Sarri. La prossima sarà una giornata di campionato importantissima per il tecnico

Come riporta Il Messaggero la super sfida di domenica tra Inter e Lazio sarà importantissima per il comandante Sarri al fine di blindare ancora di più il secondo posto in classifica.

L’ allenatore capitolino è indirettamente il centro di tutto ciò che avverrà da domenica in poi. Da lui e dalla sua Lazio passa tutto, la possibile vittoria dello scudetto del Napoli, il bisogno di vittorie dell‘Inter e la fame di punti della sua squadra. Intanto i capitolini preparano il loro solito muro invalicabile, una difesa che in trasferta non subisce gol da 5 giornate.