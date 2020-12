Lazio, nuovo tour de force. A metà gennaio tre volte in casa in 9 giorni

I giornali sportivi nella mattinata odierna evidenziano il nuovo calendario di Serie A, sempre più fitto col nuovo anno

I giornali sportivi di oggi lasciano spazio ai nuovi anticipi e posticipi disegnati nella giornata di ieri, che vanno a definire il calendario di Serie A. Il Corriere dello Sport sottolinea anche quello della Lazio, che sarà chiamata ad un vero e proprio tour de force, l’ennesimo di una stagione quasi senza pause. Il 2021 biancoceleste inizia al Marassi di Genova contro il Genoa il 3 gennaio, mentre nel giorno della Befana è in programma all’Olimpico Lazio-Fiorentina. Lazio e Parma si incontreranno due volte nel giro di 11 giorni: prima al Tardini in terra emiliana il 10 gennaio, poi in Coppa Italia per gli ottavi di finale in gara secca nella Capitale, il 21 gennaio all’insolito orario delle 21.15. Per la Lazio tre gare in casa in nove giorni: prima il derby con la Roma venerdì 15, poi il Parma giovedì sera, infine il Sassuolo che chiuderà il girone di andata domenica 24 gennaio 2021 alle ore 18.00. Il 31 gennaio si riparte con l’Atalanta a Bergamo, gara che chiuderà il primo mese del nuovo anno.