Lazio, da gennaio numeri di Champions. E in questa stagione...

La Lazio può davvero ambire a un posto in Champions League? A rispondere sono, in maniera molto chiara, i numeri.

Infatti, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, un cambio di stato c’è stato da gennaio: 26 partite (19 nel girone di ritorno 202172022 e le 7 dell’attuale campionato), con una media punti a partita di 1,81, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e solo 5 sconfitte. Per di più la porta inviolata è rimasta inviolata per ben 10 volte in Serie A. Di meglio hanno fatto solo Milan (14 volte) e Roma (11 volte). Per quanto riguarda i gol realizzati, soltanto il Napoli ne ha segnati di più: i biancocelesti sono a quota 51, gli azzurri a 54. L’obiettivo ora è centrare la terza vittoria di fila, mai arrivata con Sarri in panchina.