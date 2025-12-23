Lazio, che novità da Formello! Sarri prepara un cambio modulo per la sfida all’Udinese

Lazio, prove di nuovo assetto a Formello: Sarri studia il cambio modulo per l’Udinese. Tutti gli aggiornamenti

Maurizio Sarri valuta un cambio di modulo: come già accaduto a settembre, il tecnico potrebbe accantonare il 4-3-3 per passare al 4-4-2. L’emergenza a centrocampo lascia infatti pochissime alternative in vista della sfida con l’Udinese. A disposizione ci saranno soltanto Cataldi, Vecino e Belahyane, mentre restano indisponibili Rovella, ancora in recupero dopo l’operazione per la pubalgia, Dele-Bashiru impegnato in Coppa d’Africa, oltre agli squalificati Guendouzi e Basic.

Difficile che il ricorso per il croato venga accolto: la decisione è attesa mercoledì mattina e, salvo sorprese, il giocatore salterà anche la gara di sabato dopo l’espulsione rimediata a Parma. In questo scenario, Cataldi e Vecino dovrebbero formare la coppia davanti alla difesa, con Zaccagni nuovamente titolare a sinistra e Cancellieri confermato a destra. In attacco, il tandem più probabile è quello composto da Castellanos e Noslin, anche per via dell’assenza di Dia, convocato in Coppa d’Africa. Cresce invece l’ottimismo per il recupero di Isaksen, che potrebbe almeno andare in panchina.

Pochi dubbi in difesa: Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini dovrebbero agire davanti a Provedel. Le ultime valutazioni di Sarri arriveranno nella rifinitura di venerdì, con la squadra che si allenerà anche durante le festività, sia il 24 pomeriggio sia il 25 mattina.

