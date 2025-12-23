 Lazio, che novità da Formello! Sarri prepara un cambio modulo per la sfida all’Udinese
Connect with us

News

Lazio, che novità da Formello! Sarri prepara un cambio modulo per la sfida all’Udinese

Published

1 ora ago

on

By

sarri

Lazio, prove di nuovo assetto a Formello: Sarri studia il cambio modulo per l’Udinese. Tutti gli aggiornamenti

Maurizio Sarri valuta un cambio di modulo: come già accaduto a settembre, il tecnico potrebbe accantonare il 4-3-3 per passare al 4-4-2. L’emergenza a centrocampo lascia infatti pochissime alternative in vista della sfida con l’Udinese. A disposizione ci saranno soltanto Cataldi, Vecino e Belahyane, mentre restano indisponibili Rovella, ancora in recupero dopo l’operazione per la pubalgia, Dele-Bashiru impegnato in Coppa d’Africa, oltre agli squalificati Guendouzi e Basic.

Difficile che il ricorso per il croato venga accolto: la decisione è attesa mercoledì mattina e, salvo sorprese, il giocatore salterà anche la gara di sabato dopo l’espulsione rimediata a Parma. In questo scenario, Cataldi e Vecino dovrebbero formare la coppia davanti alla difesa, con Zaccagni nuovamente titolare a sinistra e Cancellieri confermato a destra. In attacco, il tandem più probabile è quello composto da Castellanos e Noslin, anche per via dell’assenza di Dia, convocato in Coppa d’Africa. Cresce invece l’ottimismo per il recupero di Isaksen, che potrebbe almeno andare in panchina.

Pochi dubbi in difesa: Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini dovrebbero agire davanti a Provedel. Le ultime valutazioni di Sarri arriveranno nella rifinitura di venerdì, con la squadra che si allenerà anche durante le festività, sia il 24 pomeriggio sia il 25 mattina.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.