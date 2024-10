Lazio Nizza, i social francesi: «Tutte le strade portano a ROMA» - FOTO

Lazio Nizza, sempre più vicino il calcio d’inizio delle 18.45: sui social le due squadre preparano la sfida: la grafica dei francesi

Manca sempre meno alla sfida di Europa League Lazio Nizza e sui social le due squadre stanno scaldando l’ambiente in vista del calcio d’inizio alle ore 18.45. I francesi presentano la partita come uno scontro tra aquile e Boga e Zaccagni come i giocatori chiave.

PAROLE – «Tutte le strade portano a Roma».