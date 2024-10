Lazio Nizza, Piccari SICURO: «La squadra di Baroni può dare FASTIDIO. Pronostico? Io la vedo COSI’»

Lazio Nizza, Piccari sicuro in vista del match di Europa League dell’Olimpico: il suo commento sulla gara dei biancocelesti

A Tmw Radio, così Marco Piccari ha parlato in vista di Lazio Nizza di quest’oggi.

LE PAROLE – «Non è una partita scontata quella della Lazio col Nizza, che non ha più Farioli ma ha dei contenuti. Sarà una partita piacevole, serve attenzione da parte della Lazio. La Roma ha una trasferta non tanto agevole ma la differenza di qualità c’è. Sono curioso di vedere la Lazio per le scelte di Baroni e come agirà la squadra. Può dare fastidio quest’anno e vediamo se lo conferma anche in Europa».