Lazio-Nizza, Caicedo sui social NON HA DUBBI: «Siamo la squadra più FORTE del torneo» – FOTO

Lazio-Nizza, l’ex attaccante biancoceleste si sbilancia alla luce della straordinaria vittoria di oggi con i francesi

Missione compiuta per la Lazio, la quale dopo aver avuto la meglio sulla Dinamo Kiev, ha replicato anche questa sera sotto il diluvio dello stadio Olimpico contro il Nizza per 4-1. Ad esternare anche in base alle grandi prestazioni dei biancocelesti, la sua gioia sui social è stato Caicedo il quale non ha dubbi e si sbilancia cosi

PAROLE – La Lazio è la squadra più in forma dell’Europa League