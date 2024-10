Lazio Nizza, Baroni CAMBIA il trend: due DI FILA in Europa League

Lazio Nizza consegna alla squadra di Baroni la seconda vittoria consecutiva, un risultato che ai biancocelesti mancava da tantissimo tempo

Lazio Nizza ha confermato il momento positivo della squadra di Baroni e soprattutto ha consegnato la seconda vittoria in altrettante partite ai biancocelesti, secondo successo consecutivo in Europa League che per i capitolini mancava ormai da troppo tempo.

Nelle ultime tre partecipazioni alla competizione, con Sarri (2021/22 e 2022/23) e con Inzaghi (2019/20), non sono mai arrivati due successi di fila. L’ultima volta che sono arrivate le due vittorie consecutive correva la stagione 2017/2018, quando arrivarono ben 18 punti ne girone del torneo.