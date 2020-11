Lazio, niente sconti per Luis Alberto: la stangata è economica e tecnica  

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, verrà multato dalla società dopo la polemica sul ritardo nel pagamento degli stipendi. Potrebbe essere escluso dalla sfida con il Crotone

Linea dura su Luis Alberto. Stangata economica e tecnica, anche se quest’ultima sarà da decidere insieme ad Inzaghi. Lotito è ancora furibondo, il direttore sportivo Tare pure. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero. La Lazio non intende passare sopra lo sfogo dello spagnolo di sabato scorso e prepara una multa salatissima che può essere anche superiore ai 50.000 euro. Non solo il club vorrebbe punirlo anche da un punto di vista tecnico, ma allo stesso tempo non vuole passare sopra Inzaghi.