Secondo Il Messaggero, la Lazio non farà sconti a Luis Alberto dopo lo sfogo di sabato sul presunto ritardo nel pagamento degli stipendi

L’emergenza resta, ma la Lazio vuole comunque far rispettare le regole. Poco importa che manchi Milinkovic, Lotito e Tare vogliono punire Luis Alberto per le sue parole. Inzaghi media e insiste, ma lo spagnolo al momento è quasi fuori per Crotone. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.