Lazio, niente Crotone per Lulic: il capitano punta l’Udinese

Il capitano scalpita ma non sarà a Crotone con la squadra

Capitan Senad Lulic è quasi pronto, ma non sarà a disposizione a Crotone. La Lazio e specialmente lo staff medico non hanno alcuna intenzione di correre rischi, specie dopo un calvario lungo oltre dieci mesi. Il bosniaco non verrà convocato per la trasferta in Calabria, dovrà essere inserito nella lista del campionato della Lazio, c’era tempo fino al mezzogiorno della giornata di oggi, ma a Formello a sinistra è stato provato Djavan Anderson tra le riserve. Il numero 19 non è in lista Champions e osserverà dunque dalla tribuna la sfida di martedì con lo Zenit San Pietroburgo, ed ha speranze di essere inserito in lista (al posto dello stesso Djavan Anderson) entro il prossimo weekend in modo da potersi almeno accomodare in panchina contro l’Udinese.