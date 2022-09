Lazio, nessuna sconfitta all’Olimpico all’esordio europeo: il dato

La Lazio ospiterà questa sera il Feyenoord all’Olimpico: in casa i biancocelesti non hanno mai perso all’esordio europeo

La Lazio che ospiterà questa sera il Feyenoord all’Olimpico nella prima gara del girone F di Europa League può contare su un importante dato statistico.

Nelle ultime 15 stagioni infatti i biancocelesti non hanno mai perso in casa all’esordio europeo. Il bilancio parla di 24 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta. In 15 stagioni si trattava dell’esordio europeo, in 12 della seconda partita. Per quanto riguarda i gol, come riporta il Corriere della Sera edizione romana, sono 76 a 14. Il successo più rotondo è infine il 6-0 al Rabotnicki nei play-off di EL del 2011.