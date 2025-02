Lazio Napoli, decolla la vendita dei tagliandi: i tifosi biancocelesti vogliono esserci. Il dato

Lazio Napoli, la vendita dei tagliandi si è aperta soltanto da un giorno ed il dato ci spinge verso un’atmosfera meravigliosa

La Lazio torna nuovamente all’Olimpico, dopo il 5-1 contro il Monza, per sfidare il Napoli di Antonio Conte. In questa stagione Baroni ha ottenuto due successi contro gli azzurri, prima in Coppa Italia e poi nell’andata di campionato, e ora vuole centrare un’altra vittoria davanti ai propri tifosi.

A proposito di tifosi, c’è da aspettarsi un’atmosfera fantastica per il match di sabato alle 18:00. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, in un solo giorno sono stati già venduti 8mila tagliandi, compresi anche quelli del settore ospiti, e ci si aspetta che il dato aumenti.