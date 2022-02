Lazio Napoli, Sergio: «I biancocelesti si sono accontentati...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex biancoceleste Sergio ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Napoli

Raffaele Sergio, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha commentato la sconfitta dei biancocelesti contro il Napoli.

IL COMMENTO – «La Lazio si è accontentata, rimane l’amaro in bocca per una partita in cui il pareggio ci stava tutto. Queste sono partite in cui facendo risultato pieno il Napoli ha dato un segnale al campionato. La Lazio non ha continuità di risultati. Il Napoli invece con questo risultato si proietta in vetta al campionato».