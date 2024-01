Lazio-Napoli, Sarri fa i conti con gli assenti: ecco chi manca per il big match. I dettagli

La Lazio è pronta a rituffarsi nel campionato. I biancocelesti, domenica prossima alle ore 18:00, ospitano il Napoli di Mazzarri. Nelle due compagini saranno diversi i big che non potranno prendere parte alla sfida. In casa Lazio saranno assenti Immobile e Zaccagni, entrambi squalificati dopo i gialli rimediati con il Lecce. Il capitano rientrerà contro l’Atalanta, mentre per l’esterno bisognerà capire la situazione legata al problema all’alluce che il numero 20 si porta dietro dalla trasferta di Udinese. Da valutare Patric e Castellanos alle prese con due infortuni che sperano di recuperare per domenica.

In casa Napoli sono tanti i giocatori che non potranno prendere parte alla sfida contro la Lazio. Cajuste e Kvaratskhelia che saranno squalificati, ma non ci saranno nemmeno Osimhen e Anguissa ( entrambi impegnati in Coppa d’Africa). Da valutare le condizioni degli infortunati Meret, Natan e Olivera. Partenopei che poi dovranno rinunciare anche a Simeone, espulso contro l’Inter.