Lazio Napoli, Renica critica Conte: «In Coppa Italia è stata una resa anticipata, della gara rimane ben poco»

Le parole di Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, dopo la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia e il turnover eccessivo di Conte

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, è tornato a parlare della partita di Coppa Italia vinta dalla Lazio e in cui mette nel mirino le scelte di Conte sul turnover. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «E’ stata una partita che mi ha lasciato la sensazione di resa anticipata. Un turnover eccessivo, quando secondo me sarebbe bastato cambiare metà squadra e sfruttare poi le cinque sostituzioni. Come se fosse andato incontro alla sconfitta, con anche Zerbin e Raspadori in ruoli inconsueti. Sul piano strategico di quella partita resta ben poco».