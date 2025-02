Lazio Napoli, la gioia social di Isaksen sui social che ringrazia anche i tifosi con un bel messaggio – FOTO

Lazio Napoli, il danese protagonista assoluto della serata dell’Olimpico ha dedicato un bellissimo messaggio sui social per i tifosi

Il 2-2 dell’Olimpico è un risultato da vedere come bicchiere mezzo pieno per la Lazio, che nonostante non consente di proseguire totalmente la corsa Champions, rallenta allo stesso tempo la situazione scudetto per il Napoli. Lo sa bene anche Isaksen, il quale si sta rivelando un vero e proprio incubo per gli azzurri, visto gli ultimi due gol anche realizzati e la grande prestazione di ieri sera all’Olimpico. Il danese euforico a fine match, ha condiviso la sua gioia sui social con i tifosi con un bellissimo messaggio che recita quanto segue