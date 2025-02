Lazio Napoli, il 2-2 non è nuovo come risultato finale del match: l’ultima volta accadde 17 anni fa

Lazio Napoli, non è la prima volta che il 2-2 esca come risultato finale tra le due compagini perchè anche 17 anni fa accadde: i dettagli

Termina 2-2 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli, che rallenta la corsa degli azzurri verso la vetta ma consegna anche un punto pesante in ottica Champions, alla formazione biancoceleste. Secondo quanto riporta Transfermarket però non è la prima volta che questo risultato avvenga tra le due compagini, visto che nel lontano 2008 è esattamente finita cosi. Ad aprire le marcature fu Hamsik, poi i biancocelesti ribaltarono la situazione con Mutarelli e Pandev, per poi pareggiare con ancora Hamsik