Lazio, anche con il Napoli il gol dalla panchina è una certezza: Dia aggiorna cosi il dato per i biancocelesti

Lazio, anche con gli azzurri il dato sorride alla formazione biancoceleste grazie alla rete segnata nel finale dal calciatore senegalese

Missione compiuta a metà per la Lazio di Baroni, la quale voleva prendersi i tre punti questa sera con il Napoli, e invece esce dall’Olimpico solo con un punto ma consapevole che può lottare per la zona Champions. A contribuire al pareggio finale contro la capolista, è stata nuovamente una rete dalla panchina, visto che la realizzazione di Dia è avvenuta proprio da quel momento, con l’ex Salernitana che non ha dato scampo nei minuti finali a Meret.

La rete di Dia è la numero 14 ed è la media più alta dal lontano 1995.