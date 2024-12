Lazio Napoli, pareri contrastanti su Pairetto: la moviola dei quotidiani

Lazio Napoli, c’è chi ha bocciato e chi ha promosso l’arbitro Pairetto dopo il match di Coppa Italia di ieri sera

La Lazio ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia grazie ad un 3-1 firmato Tijjani Noslin. La prestazione dell’arbitro Pairetto, però, non ha convinto proprio tutti. Di seguito la moviola dei quotidiani:

MESSAGGERO – «5, Inizia la partita senza tirare fuori il giallo a Ngonge per una gomitata a Zaccagni. E se quello di Rovella a Parma era fallo, anche l’intervento di Neres su Tchaouna sul gol dell’1-1 meritava un’attenzione diversa».

CORRIERE DELLO SPORT – «6,5, Non sbaglia la partita Pairetto, una volta tanto lontano da errori gravi (manca un giallo a Ngonge, ad esempio): valuta correttamente il rigore, assegnato in campo (ma onestamente non era difficile), giudica bene il contatto Neres-Tchaouna sull’1-1 e il contatto Patric-Simeone in area della Lazio. Corrette anche le 4 ammonizioni, condite da 22 fischi».

GAZZETTA DELLO SPORT – «6, In avvio di partita Ngonge in elevazione con il gomito largo colpisce al volto Zaccagni che finisce a terra. Fischiato il fallo ma viene risparmiato il giallo all’attaccante del Napoli. Al 20’ il rigore per la Lazio. Netto il fallo di Caprile su Pedro. Il portiere cerca la palla ma viene superato e in uscita arpiona il piede sinistro dello spagnolo. Sul gol del Napoli è leggera la pressione di Neres su Tchaouna: tutto regolare. Pulito l’intervento di Rovella in area su Folorunsho. Ammonito Zaccagni per proteste dopo essere stato strattonato da Zerbin: intervento non sanzionato».