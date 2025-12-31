Lazio Napoli, l’Olimpico si prepara ad essere sold out: il numero dei biglietti venduti fino ad oggi

Lazio Napoli, è stata raggiunta quota 40mila spettatori per il primo match del 2026. E il numero è destinato a crescere nei prossimi giorni

Il nuovo anno della Lazio si apre con un doppio appuntamento casalingo e il primo banco di prova è subito di quelli importanti: Lazio Napoli sarà la sfida che inaugurerà il 2026 all’Olimpico. I biancocelesti tornano davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di ripartire con entusiasmo e punti pesanti, sostenuti da una cornice di pubblico già significativa.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, per la gara di domenica contro gli azzurri sono già stati venduti circa 10mila biglietti. Un dato rilevante, che va sommato al numero degli abbonati, pari a 29.918. Complessivamente, quindi, è già stata raggiunta quota 40mila spettatori, destinata a crescere nei prossimi giorni. Il clima che si respira attorno a Lazio Napoli è quello delle grandi occasioni, con lo stadio pronto a spingere la squadra sin dal primo minuto.

L’Olimpico, dunque, si prepara a essere un fattore determinante. La Lazio ha dimostrato più volte di sapersi esaltare davanti ai propri tifosi, soprattutto nei momenti chiave della stagione. Iniziare il nuovo anno in casa rappresenta un vantaggio non da poco, sia dal punto di vista emotivo sia da quello tecnico. Contro il Napoli serviranno attenzione, intensità e personalità, qualità che spesso emergono proprio grazie al sostegno del pubblico.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

La sfida Lazio Napoli non è solo una partita di campionato, ma anche un test di maturità per i biancocelesti. Affrontare una delle squadre più ambiziose della Serie A all’inizio dell’anno può dare indicazioni importanti sul percorso della Lazio e sulle reali prospettive della squadra. Un risultato positivo permetterebbe di iniziare il 2026 con slancio e fiducia, elementi fondamentali per affrontare il prosieguo della stagione.

Ad accompagnare il clima di festa ci sarà anche lo spettacolo nel pre partita. Come già accaduto in occasione della sfida contro la Cremonese, prima del fischio d’inizio tornerà in scena l’aquila Flaminia, pronta a sorvolare l’Olimpico e a coinvolgere i tifosi sugli spalti. Un rito ormai consolidato, capace di unire tradizione e spettacolo, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera di Lazio Napoli.

La Lazio vuole regalare ai propri sostenitori una serata da ricordare. Con uno stadio già vicino al tutto esaurito, l’obiettivo è trasformare l’Olimpico in una spinta decisiva per partire con il piede giusto e scrivere il primo capitolo del nuovo anno nel modo migliore possibile