Lazio Napoli, Mertens potrebbe saltare la sfida

Il folletto belga ha risentito un problema all’adduttore ed è partito per tornare in patria: rischia di saltare la Lazio

Nell’ultimo mese ci sono state molte voci di mercato su di lui, essendo in scadenza di contratto a fine stagione, ma purtroppo Mertens si è dovuto fermare per un problema fisico.

Il belga è stato accostato anche alla Lazio, in una folle suggestione di mercato, ed a causa dell’infortunio che lo ha colpito rischia di saltare la partita contro i capitolini. Come racconta Sky Sport, l’attaccante del Napoli ha un problema all’adduttore che lo costringerà a saltare la partita con l’Inter: per curarsi, Mertens è tornato in Belgio e farà ritorno in Italia a metà della settimana prossima. Il rischio che salti il match all’Olimpico è molto forte.