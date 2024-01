Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Lazio-Napoli, a pochi giorni dalla partita con i partenopei queste dovrebbero essere le probabili scelte di Sarri e Mazzarri

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, domenica la Lazio torna in campo per sfidare il Napoli in una partita fondamentale per la corsa Champions che i biancocelesti non possono sbagliare. A pochi giorni dalla partita queste le probabili scelte dei due allenatori

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All: Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrøm. All. Mazzarri