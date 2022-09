Lazio Napoli, le pagelle dei quotidiani: Provedel un muro, Immobile isolato

Le pagelle dei quotidiani sportivi di Lazio-Napoli: Provedel ormai una garanzia, Immobile troppo isolato in attacco

La Lazio esce sconfitta dall’Olimpico contro il Napoli per 2-1, nonostante l’iniziale rete del vantaggio firmata da Zaccagni. Per le pagelle dei quotidiani sportivi, il migliore tra le fila dei biancocelesti è Provedel ormai sempre più una garanzia per Sarri. Zoppica, invece, Immobile troppo isolato in attacco.

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 7,5, Lazzari 6,5 (dal 39′ s.t. Hysaj sv), Patric 5,5, Romagnoli 6, Marusic 4,5; Milinkovic 5, Cataldi 5,5 (dal 30′ s.t. Basic 5,5), Luis Alberto 5 (dall’8′ s.t. Vecino 6); F. Anderson 6,5 (dal 39′ s.t. Cancellieri sv), Immobile 5,5, Zaccagni 6,5 (dall’8′ s.t. Pedro 5).

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 7; Lazzari 5,5 (dal 39′ s.t. Hysaj sv), Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 5,5; Milinkovic 6,5, Cataldi 6 (dal 30′ s.t. Basic 6), Luis Alberto 5,5 (dall’8′ s.t. Vecino 6); F. Anderson 6,5 (dal 39′ s.t. Cancellieri sv), Immobile 5,5, Zaccagni 6,5 (dall’8′ s.t. Pedro 6,5).

TUTTOSPORT – Provedel 7,5; Lazzari 5,5 (dal 39′ st Hysaj s.v.), Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 5, Cataldi 5,5 (dal 30′ s.t. Basic s.v.), Luis Alberto 5 ( dall’8′ s.t. Vecino 6), Felipe Anderson 5,5 ( dal 39′ s.t. Cancellieri s.v.), Immobile 5, Zaccagni 6,5 (dall’8′ s.t. Pedro 5,5).