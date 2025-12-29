Lazio Napoli, dove vedere il match di domenica in programma all’Olimpico: tutte le informazioni

Lazio Napoli, le informazioni sul match dell’Olimpico. Una sfida che rappresenta un test molto importante per il club biancoceleste

La Lazio non ha tempo per rimuginare sulle polemiche e sull’amarezza del finale di gara di Udine. Il calendario impone ai biancocelesti di voltare immediatamente pagina, perché il nuovo anno si aprirà con una delle sfide più affascinanti dell’intera Serie A. Allo stadio Olimpico, infatti, va in scena Lazio Napoli, un big match che promette spettacolo e tensione fin dai primi minuti.

La squadra guidata da Maurizio Sarri inaugurerà il proprio 2026 affrontando il Napoli di Antonio Conte, attualmente in piena corsa per il vertice della classifica. La sfida tra Lazio Napoli, valida per la diciottesima giornata di campionato, rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni: i biancocelesti cercano continuità e punti pesanti per restare agganciati alla zona europea, mentre i partenopei vogliono consolidare la propria posizione nelle zone altissime della graduatoria.

Il match Lazio Napoli è in programma domenica 4 gennaio 2026, con fischio d’inizio fissato alle ore 12:30. Un orario particolare, quello del lunch match, che spesso regala partite intense e ricche di colpi di scena. L’Olimpico si prepara ad accogliere una sfida dal grande fascino, con due allenatori esperti e carismatici pronti a giocarsi una fetta importante della stagione.

Dal punto di vista tattico, Lazio Napoli si preannuncia come una gara molto combattuta. Sarri ritroverà il suo passato, affrontando una squadra costruita secondo i principi di Antonio Conte, fatta di aggressività, intensità e grande organizzazione. I biancocelesti dovranno ritrovare solidità mentale dopo le recenti polemiche arbitrali, mentre il Napoli arriverà a Roma con l’obiettivo di non perdere terreno nella lotta scudetto.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, Lazio Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita sia in streaming live sia on demand, attraverso l’app ufficiale o il sito della piattaforma. Il match sarà visibile su diversi dispositivi: Smart TV, PC, smartphone, tablet e console, garantendo così la massima flessibilità di visione.

L’attesa cresce e l’atmosfera intorno a Lazio Napoli si fa sempre più calda. L’inizio del 2026 passerà subito da una sfida di alto livello, capace di indirizzare umori, ambizioni e obiettivi delle due squadre per il prosieguo della stagione.