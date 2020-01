Lazio Napoli, il dato ufficiale sugli spettatori

Sabato sera la Lazio ha abbattuto il Napoli grazie ad un gol di Immobile. La vittoria è stata festeggiata con una buona cornice di pubblico

Ha fatto discutere molto in settimana, il dato, non certo, degli spettatori presenti sabato sera durante Lazio-Napoli.

Molti non si sono capacitati come, per una partita di cartello dove venissero festeggiati oltretutto i 120 anni di vita della società, ci potesse essere l’Olimpico non esaurito. Molte voci a fine partita hanno provato a mettere a tacere il dubbio sollevato: Curva e Distinti Nord pieni con una buona partecipazione della Tribuna Tevere e del Distinto Sud-Est, dando l’impressione di uno stadio tutto tranne che vuoto. Oggi la Lega ha reso noti i dati degli spettatori presenti tramite il proprio sito, annunciando le 40’000 presenze durante il big match. Questo numero sottolinea il fatto che sicuramente la Lazio non ha giocato con gli spalti deserti, ma si prevedeva ben altro risultato visto che la squadra di Inzaghi sta vivendo un momento magico e la gara cadeva in una data speciale per tutto il popolo biancoceleste. Questa settimana i biancoblù rigiocheranno in casa e, grazie anche alla vittoria registrata contro i partenopei, ci si aspetta un’affluenza maggiore.