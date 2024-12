Lazio Napoli, Hysaj il protagonista che non ti aspetti: il post di ringraziamento – FOTO

Lazio Napoli, uno dei migliori in campo è stato Hysaj. Il giocatore albanese nel suo post Instagram ha ringraziato tutti

Uno dei protagonisti degli ottavi di finale di Coppa Italia è stato senza dubbio Elseid Hysaj. Il terzino albanese, fuori rosa da settembre, è tornato a giocare a distanza di quasi tre mesi dall’ultima volta.

L’ex Napoli ed Empoli ha collezionato due presenze in Serie A con Venezia e Udinese nel corso del mese di agosto, giocando però una manciata di minuti in maglia Lazio. Ieri, chiamato in causa da Baroni ha risposto alla grande.