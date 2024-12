Lazio Napoli, biglietti in vendita fino alle 21: il dato sugli spettatori

Lazio Napoli, i biglietti per la gara di Coppa Italia sono ancora in vendita. Il dato aggiornato sulla situazione dello Stadio Olimpico

Alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico è in programma Lazio-Napoli, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I tagliandi per il match sono ancora in vendita, la sfida è stata inserita anche nel pack 3 partite insieme alle gare di Serie A con Atalanta e Como. Inoltre la partita era compresa sia nell’abbonamento Global che Classic.

C’è ancora ampia disponibilità in Tribuna Tevere, Tribuna Monte Mario, Curva Maestrelli e Distinti Sud. Esauriti Tevere Parterre, Curva e Distinti Nord. Sono previsti circa 35mila spettatori.