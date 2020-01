Napoli, conferenza Gattuso: «La Lazio non è solo Immobile, ha grande qualità»

Alla vigilia di Lazio-Napoli, il tecnico dei partenopei – Rino Gattuso – ha presentato la gara in conferenza stampa

In attesa delle parole di Simone Inzaghi, Rino Gattuso ha presentato la gara che domani sera accenderà lo stadio Olimpico: Lazio-Napoli. Ecco le parole del tecnico dei partenopei in conferenza stampa:

«Domani serviranno testa e gambe, vanno di pari passo. Poi la qualità è una componente importante. La Lazio ha caratteristiche ben precise, non dobbiamo dargli profondità. Sviluppa palleggiando, con Immobile che attacca la profondità in maniera incredibile. Come si ferma Immobile? La Lazio non è solo Immobile, è una squadra con grande tecnica e fisicità non bisogna dargli possibilità. Sarà più o meno la stessa gara giocata contro l’Inter, ma dovremo commettere meno errori. Serve dare continuità al gioco, giocare da squadra e migliorare il palleggio. Bisogna continuare su questa squadra. Tra la gara col Parma e quella con l’Inter, sembrano due Napoli diversi. La squadra inizia a fare le cose che piacciono a me. Anche la Lazio nei primi mesi faceva fatica, poi si è ripresa. Ci servono 2/3 risultati per dare continuità».