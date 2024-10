Lazio Napoli, Baroni vs Conte: due volte in 72 ore

Lazio Napoli è la sfida che andrà in scena per ben due volte a dicembre, tutto nel giro di poche ore: prima allo Stadio Olimpico e poi al Maradona

Destino beffardo per Lazio e Napoli, che a dicembre si affronteranno per ben due volte nel giro di pochi giorni. In queste ore sono state diramate date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia e delle giornate di Serie A del mese di dicembre.

Andrà quindi in scena una doppia sfida tra le squadre di Marco Baroni e Antonio Conte. Prima giovedì 5 dicembre allo Stadio Olimpico in Coppa, poi domenica 8 allo Stadio Maradona in campionato.

Un incrocio non troppo fortunato per i biancocelesti, considerando che i partenopei, fuori dalle coppe europee, arriveranno a dicembre con meno gare sulle gambe rispetto ai capitolini.