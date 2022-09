Lazio Napoli, azzurri a lavoro: il report in vista del match dell’Olimpico

Il Napoli si è allenato quest’oggi in vista della partita di sabato sera contro la Lazio: il report della seduta

Dopo il pareggio contro il Lecce, il Napoli è tornato a lavoro a Castel Volturno in vista del match di sabato sera in casa della Lazio. Ecco il report della seduta di lavoro.

IL REPORT – «Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma sabato all’Olimpico per la quarta giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione e circuito di forza. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Demme ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra».