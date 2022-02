Lazio Napoli, arbitra Di Bello: i precedenti col direttore di gara

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà Di Bello l’arbitro di Lazio-Napoli. Questi i precedenti dei biancocelesti con il direttore di gara

A dirigere Lazio-Napoli, in programma domenica sera, sarà l’arbitro Di Bello. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha reso noti i precedenti con il direttore di gara.

I PRECEDENTI – «Il direttore di gara pugliese ha già arbitrato per 16 volte i biancocelesti in Serie A TIM. Il bilancio complessivo degli arbitraggi del fischietto brindisino sorride alla Lazio che è uscita vincitrice per 8 volte, pareggiando in 2 occasioni e perdendo in 6 circostanze.

In questa stagione, Di Bello ha diretto i biancocelesti alla 13ª giornata, nella sconfitta interna contro la Juventus».