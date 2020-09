Lazio, Muriqi positivo al Covid: quarantena in Turchia

L’attaccante biancoceleste, risultato positivo al tampone per il Covid-19, ritarderà il suo arrivo a Roma.

Il neoacquisto della Lazio, Vedat Muriqi, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Come riportato dall’ANSA, il giocatore si è sottoposto al test prima della sua partenza per l’Italia.

Nonostante risulti asintomatico, Muriqi dovrà comunque osservare un periodo di quarantena in Turchia, al termine del quale verrà sottoposto ad un nuovo tampone. In caso di esito negativo, potrà trasferirsi in Italia.