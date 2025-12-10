 Lazio, arriva la decisione del Giudice Sportivo! Multa ai biancocelesti, tutti i dettagli
Connect with us

News

Lazio, arriva la decisione del Giudice Sportivo! Multa ai biancocelesti, tutti i dettagli

Published

4 ore ago

on

By

Tifosi Lazio
As Roma 12/05/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lazio, ecco la decisione ufficiale del Giudice Sportivo! Arriva una multa ai biancocelesti, tutti gli aggiornamenti

Il Giudice Sportivo ha emesso una sanzione nei confronti della Lazio al termine dell’ultima giornata di campionato. La società biancoceleste dovrà pagare un’ammenda di 3mila euro, legata alla sfida disputata all’Olimpico contro il Bologna.

Il match, conclusosi con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Isaksen e Odgaard, ha dunque lasciato strascichi anche fuori dal campo, con la multa ufficializzata nelle decisioni federali.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.