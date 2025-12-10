News
Lazio, arriva la decisione del Giudice Sportivo! Multa ai biancocelesti, tutti i dettagli
Il Giudice Sportivo ha emesso una sanzione nei confronti della Lazio al termine dell’ultima giornata di campionato. La società biancoceleste dovrà pagare un’ammenda di 3mila euro, legata alla sfida disputata all’Olimpico contro il Bologna.
Il match, conclusosi con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Isaksen e Odgaard, ha dunque lasciato strascichi anche fuori dal campo, con la multa ufficializzata nelle decisioni federali.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.
