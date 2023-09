Immobile, col Monza per sfatare un tabù: ecco quale

Ciro Immobile partirà regolarmente dal primo minuto nella gara di questa sera contro il Monza: c’è da sfatare un tabù

I cambiamenti di formazione previsti da Maurizio Sarri per la sfida di questa sera tra Lazio e Monza non riguarderanno Ciro Immobile.

L’attaccante, che non va in gol dallo scorso 20 agosto contro il Lecce, deve sfatare un tabù: Ciro non ha mai segnato in carriera contro la squadra brianzola. Inoltre c’è da avvicinare quota 200 gol in Serie A: al momento è fermo a 196 con Baggio (205) e Di Natale (209) nel mirino.