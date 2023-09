La Lazio è sempre Immobile: tabù Monza sfatato e nuovo record stabilito

La Lazio è sempre Ciro Immobile: l’attaccante sfata il tabù Monza su rigore e stabilisce un nuovo importante record

Ciro Immobile sempre più faro della Lazio. In una serata difficile, quella di ieri sera che ha visto materializzarsi un sofferto pareggio contro il Monza, l’attaccante italiano ha sfatato un tabù e stabilito un nuovo record.

Il club brianzolo era l’unico a cui il classe ’90 non aveva segnato in Serie A: problema risolto dopo 12 minuti. Inoltre la rete dal dischetto (56° della sua avventura capitolina), come riferito dal Corriere dello Sport, permette ad Immobile di raggiungere la 250° partecipazione attiva ad un gol nei top-5 campionati europei (201 gol e 49 assist). Un italiano mancava da questo traguardo addirittura dal 2012-2013 e che in Europa solo 8 calciatori sono riusciti a raggiungere prima di lui: Messi, Ronaldo, Lewandowski, Benzema, Luis Suarez, Kane e Salah.