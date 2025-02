Lazio Monza, Rambaudi avvisa i biancocelesti: «Loro non hanno niente da perdere, sarà pericolosa»

Lazio Monza, le parole di Roberto Rambaudi in vista della sfida di domani contro i brianzoli: «É una sfida delicata, ecco perchè»

Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di RadioSei in vista di Lazio Monza di domani. Di seguito sue parole.

PAROLE – «Loro non hanno nulla da perdere e diventa una partita pericolosa per la Lazio se non viene affrontata bene. Tuttavia la vittoria della Juventus darà ulteriori motivazioni ai biancocelesti. Per me la partita più importante è questa e se Tavares sta bene lo faccio giocare. Se non vinci, perdi terreno. I punti sono importantissimi e servono anche le prestazioni. Non superare bene questa partita, renderebbe diversa anche quella di Napoli»