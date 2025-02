Lazio-Monza, le probabili formazioni: le possibili scelte di Baroni e Bocchetti

Lazio-Monza, alla vigilia della partita interna dell’Olimpico con i brianzoli ecco quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici

Finalmente ci siamo, le chiacchiere della vigilia vanno in archivio, e oggi la Lazio darà voce al campo per la sfida interna contro il Monza, fondamentale per la Champions. Per la sfida con i brianzoli di oggi pomeriggio, sono subito a disposizione di mister Baroni infatti, sia Belahyane che Provstgaard. Sospiro di sollievo in difesa con i rientri di Nuno Tavares e Lazzari. Queste le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Tchaouna, Pedro, Noslin, Ibrahimovic. All.: Baroni.

MONZA (4-4-2): Pizzignacco; Izzo, Lekovic, Palacios, Pereira; Ciurria, Sensi, Urbanski, Kyriakopoulos; Vignato, Mota. All.: Bocchetti.