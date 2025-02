Lazio Monza, Bocchetti con quei dubbi importanti verso il match dell’Olimpico: punti interrogativi per i brianzoli

Lazio Monza, Bocchetti ha dei dubbi importanti verso la sfida in programma domenica prossima: potrebbero dare forfait all’Olimpico

Come spiegato dall’Ansa, è una Lazio che vuole approfittare del suo buon momento per trovare tre punti anche contro il Monza, che arriverà domenica all’Olimpico per la giornata numero 24 di questo campionato.

Diversi dubbi di formazione ancora per Bocchetti, alle prese con delle possibili assenze per la trasferta nella Capitale. Probabile forfait per il portiere Turati, possibile anche l’assenza di Caprari.