Lazio, Montesano: «Rimaniamo umili e divertiamoci!»

Enrico Montesano, noto attore romano, è intervenuto per parlare del momento in casa Lazio

«Ho quasi tutti i figli laziali, ho contribuito molto a questo, ci tenevo. Chi vuole bene alla Lazio deve rimanere con i piedi per terra, sono d’accordo con le parole di Lotito, Inzaghi e Tare. Rimaniamo umili e divertiamoci, abbiamo un gruppo unito ed è questa la cosa che conta. Mi fa piacere vedere la squadra così in alto e vincere partite difficili con il carattere, come quello mostrato a Brescia. Bisogna affrontare tutte le partite con la stessa umiltà, a prescindere dall’avversario».