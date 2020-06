Lazio, Moggi (ag. Immobile): «Possono giocarsela fino alla fine per lo scudetto»

L’agente di Ciro Immobile, Alessandro Moggi, si è espresso sulle possibilità della Lazio di poter strappare lo scudetto alla Juventus

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha parlato del suo assistito e della Lazio. Alla domanda se un regalo della Juventus possa dare lo scudetto ai biancocelesti, l’agente ha così risposto:

«Non credo che la Lazio abbia bisogno di regali, fino ad oggi ha dimostrato di essere competitiva, erano i più in forma di tutti quando si è fermato il campionato. Hanno anche l’attaccante più importante che abbiamo in Italia, forse al mondo. Per me si giocheranno le loro carte fino in fondo».